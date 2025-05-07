В Госдуме объяснили перебои с мобильной связью мерами безопасности
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский прокомментировал перебои с мобильной связью, которые наблюдаются в нескольких российских городах. В комментарии для «Газеты.Ru» он заявил, что такие неудобства вызваны мерами, направленными на обеспечение безопасности в период праздников, приуроченных к юбилею Победы.
Боярский подчеркнул, что проблемы с устойчивостью сигнала затронули не только Москву, но и Санкт-Петербург, где он в данный момент находится. Он призвал граждан с пониманием относиться к временным сбоям и отдать предпочтение обеспечению безопасности в эти торжественные дни.
Депутат отметил, что особое внимание уделяется защите от правонарушений, которые могут быть совершены с использованием мобильных технологий. По его словам, хотя современные сервисы и устройства обеспечивают широкий доступ к информации и услугам, в первую очередь приоритет должен оставаться за безопасностью.
В Москве и других городах России в ближайшие дни ожидаются сбои в работе мобильных операторов, включая «Мегафон», Tele2, МТС и «Билайн». Также о проблемах с сервисом сообщил «Яндекс Go», передает «Радиоточка НСН».
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