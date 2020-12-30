В Гвинее стартовала экспериментальная вакцинация «Спутником V»

Экспериментальная вакцинация российской вакциной «Спутник V» стартовала в Гвинейской Республике. Об этом сообщает издание Africa Guinee со ссылкой на санитарные власти.

По словам пресс-секретаря Национального агентства санитарной безопасности Сори II Кейры, правительство Гвинеи по соглашению с российскими властями получило 60 доз препарата для использования в рамках эксперимента.

«Спутником V» уже привился министр обороны Гвинеи Мохамед Диане. Как отметил министр, он доверяет прогрессу науки.

Как отмечает Africa Guinee, российскую вакцину распространят среди добровольцев в возрасте от 50 лет. Препарат — один из кандидатов на массовое использование, и должен в ходе эксперимента доказать свою эффективность.

Ранее стало известно, что Боливия подписала соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

