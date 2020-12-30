Боливия подписала контракт на поставку вакцины «Спутник V»
Боливия подписала соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Прямая трансляция прошла на странице президента страны Луиса Арсе в Facebook.
По словам главы государства, Боливия заключила контракт на 5,2 млн доз препарата. Как отметил Луис Арсе, соглашение о поставке российской вакцины важно для государства и народа Боливии.
Ранее стало известно, что первые 5 тысяч доз «Спутника V» поступили в Сербию.
Между тем, в Минпромторге сообщили о более 2 млн доз вакцины, выпущенных в России, отмечает ОТР.
«Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса. Препарат разработал российский центр имени Гамалеи. Вакцинация «Спутником V» началась в России, Белоруссии и Аргентине, клинические испытания препарата продолжаются в Индии, ОАЭ и Бразилии.
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