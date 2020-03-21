В Грузии введен режим ЧП из-за коронавируса

В Грузии введено чрезвычайное положение (ЧП) в связи с коронавирусом. Указ о ЧП в стране подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Принимаю решение и объявляю чрезвычайное положение на территории всей Грузии. Это решение вступает в силу с начала объявления», - заявила Зурабишвили в телеэфире.

Режим чрезвычайного положения введен в Грузии с 21 марта на месяц в связи с рисками массового распространения коронавируса. ЧП подразумевает частичные ограничения на передвижение и массовые мероприятия. Так, скопление более 10 человек будет наказано санкциями.