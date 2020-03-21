В Грузии введен режим ЧП из-за коронавируса
В Грузии введено чрезвычайное положение (ЧП) в связи с коронавирусом. Указ о ЧП в стране подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Принимаю решение и объявляю чрезвычайное положение на территории всей Грузии. Это решение вступает в силу с начала объявления», - заявила Зурабишвили в телеэфире.
Режим чрезвычайного положения введен в Грузии с 21 марта на месяц в связи с рисками массового распространения коронавируса. ЧП подразумевает частичные ограничения на передвижение и массовые мероприятия. Так, скопление более 10 человек будет наказано санкциями.
Напомним, по официальным данным, в Грузии коронавирусом заболели 48, выздоровел один человек.
Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных пришел к такому выводу.
«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе» - заявил эксперт.
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