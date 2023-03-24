Российские экологи предложили провести альтернативную «Часу Земли» акцию
Российские экологи предложили провести альтернативную акцию «Помочь планете» после перевода в онлайн акции «Час земли» Всемирного фонда дикой природы (WWF, признан в России иноагентом). Об этом сообщает РБК.
В совместном призыве, подписанном руководствами комиссии Общественной палаты РФ по экологии и окружающей стране, Экологической палаты РФ, Экологического движения и «Зеленого патруля» предлагается поддержать акцию и снизить потребление энергии в субботу, 25 марта, в 20:30 сроком на один час.
Экологи уверены, что отключение подсветки ключевых объектов продемонстрирует солидарность России с мировым сообществом в данной проблеме.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в этом году не будет участвовать в акции «Час Земли».
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