Минприроды: пожары в Рязанской области возникли в результате поджогов

Пожары в Рязанской области возникли в результате поджогов. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании у президента РФ Владимира Путина, сообщает «Интерфакс». По его словам, материалы об этом уже переданы в правоохранительные органы.

«То, что происходит в Центральном федеральном округе, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков. Есть факты поджогов, мы сегодня это видели в Рязанской области», - подчеркнул Козлов.