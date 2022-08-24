Минприроды: пожары в Рязанской области возникли в результате поджогов

Пожары в Рязанской области возникли в результате поджогов. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании у президента РФ Владимира Путина, сообщает «Интерфакс». По его словам, материалы об этом уже переданы в правоохранительные органы.

«То, что происходит в Центральном федеральном округе, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков. Есть факты поджогов, мы сегодня это видели в Рязанской области», - подчеркнул Козлов.

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Он также отметил, что дым от нижегородских пожаров не шел и не идет в сторону Москвы, по розе ветров смог идет с Рязанской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что лесные пожары в Рязанской области разгораются, из-за верховых пожаров, ситуация остаётся крайне сложной.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПоджогРязанская ОбластьМинприродыЛесные Пожары
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