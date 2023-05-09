В граничащем с Эстонией Ивангороде прошел концерт в честь Дня Победы
Жители эстонской Нарвы услышали песни Победы со стороны российского Ивангорода, где состоялся праздничный концерт. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, жители эстонского города вышли на набережную, чтобы отметить День Победы.
В Telegram-канале правительства Ленинградской области опубликовано видео, на котором можно наблюдать большое число слушателей концерта со стороны Эстонии.
В Москве 9 мая состоялся парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном мероприятии приняли участие более 530 участников спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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