В граничащем с Эстонией Ивангороде прошел концерт в честь Дня Победы

По его словам, жители эстонского города вышли на набережную, чтобы отметить День Победы.

В Telegram-канале правительства Ленинградской области опубликовано видео, на котором можно наблюдать большое число слушателей концерта со стороны Эстонии.

В Москве 9 мая состоялся парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном мероприятии приняли участие более 530 участников спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

