ФСБ зафиксировала рост числа въезжающих из Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши

Погранслужба ФСБ РФ заявила, что число приехавших из стран Европы в Россию иностранцев в первом квартале 2023 года увеличилось почти на 11,8%, сообщает РБК.

ФСБ зафиксировала увеличение числа поездок из Литвы и Польши в Россию

По данным спецслужб, в 2022 году европейцы совершили 101,9 тысячи поездок в РФ, а в текущем году уже 114 тысяч. Отмечается, что чаще всего на территорию Россию въезжали граждане Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

«Граждане Финляндии въехали 23,6 тысячи раз, Эстонии — 20,7 тысячи раз... Граждане Польши увеличили число поездок в РФ год к году на 69%, граждане Литвы — на 42,5%, Латвии — на 31,7%», - уточняется в материалах.

Ранее временный пограничный контроль ввели на российско-белорусской границе, паспорта проверяют у граждан, въезжающих в Белоруссию из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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