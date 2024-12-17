«В гости можно!»: Депутат Свинцов раскрыл, кто получит штраф за дарение алкоголя

«Все компании перед Новым годом будут дарить всем подарки. Почти во всех пакетах будет алкоголь. Это приведет к очень большим негативным последствиям. Все праздничные дни люди будут пить этот полученный в подарок алкоголь. Мы получим инфаркты, инсульты, к сожалению. Я предлагаю штрафовать организации, штраф в 100 тысяч рублей для юридических лиц, которые в качестве подарка выбирают алкоголь. Дополним эту норму штрафом для должностных лиц в 50 тысяч рублей, чтобы юрлицо не уходило от ответственности, не сваливало все на бухгалтера и так далее. Для физических лиц тоже штраф будет неизбежен – пять тысяч рублей. Если человек придет в гости с бутылкой шампанского, в этом нет ничего страшного. Но массовые алкогольные марафоны надо прекратить», - объяснил он.

Депутат уверен, что такие ограничения уберегут людей с зависимостью, которые устраивают алкогольный марафон, выпивая сразу все полученные в подарок бутылки.

«Инициатива направлена на борьбу с пропагандой употребления алкоголя. Нам нужно вырабатывать алгоритмы поведения, которые будут передаваться поколениям. Каждый ребенок знает, что курить вредно, а каждый взрослый должен знать, что дарить алкоголь – это неправильно. Алкоголь – это яд. Если мы дарим близкому человеку, коллеге или кому-то еще яд, мы делаем ему плохо. Зима – это праздник, а у нас это почему-то алкогольный марафон. Есть люди, которые часто употребляют, если я хотя бы 5-10% населения этим законопроектом уберегу, это уже хорошо. Это проблема алкогольной зависимости. Самая уязвимая категория у нас – мужчины в возрасте от 40-50 лет. К критике я готов, предлагаю всем задуматься о последствиях таких подарков. Лучше подарите билеты в театр», - подытожил собеседник НСН.

В пресс-службе Минздрава России ранее сообщили, что ведомство предложило ограничить продажу самогонных аппаратов в рамках плана по снижению потребления алкоголя к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».

