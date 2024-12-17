«В гости можно!»: Депутат Свинцов раскрыл, кто получит штраф за дарение алкоголя
Андрей Свинцов заявил НСН, что под запрет попадут только «массовые» подарки алкоголя от лица компаний.
Компании не должны массово задаривать россиян алкоголем, так как это негативно сказывается на здоровье и приводит к ЧП в период длительных праздников, заявил НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Ранее Свинцов предложил ввести штрафы в размере до 100 тысяч рублей за дарение спиртных напитков. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале. По его словам, мера направлена на борьбу с пропагандой употребления алкоголя.
«Все компании перед Новым годом будут дарить всем подарки. Почти во всех пакетах будет алкоголь. Это приведет к очень большим негативным последствиям. Все праздничные дни люди будут пить этот полученный в подарок алкоголь. Мы получим инфаркты, инсульты, к сожалению. Я предлагаю штрафовать организации, штраф в 100 тысяч рублей для юридических лиц, которые в качестве подарка выбирают алкоголь. Дополним эту норму штрафом для должностных лиц в 50 тысяч рублей, чтобы юрлицо не уходило от ответственности, не сваливало все на бухгалтера и так далее. Для физических лиц тоже штраф будет неизбежен – пять тысяч рублей. Если человек придет в гости с бутылкой шампанского, в этом нет ничего страшного. Но массовые алкогольные марафоны надо прекратить», - объяснил он.
Депутат уверен, что такие ограничения уберегут людей с зависимостью, которые устраивают алкогольный марафон, выпивая сразу все полученные в подарок бутылки.
«Инициатива направлена на борьбу с пропагандой употребления алкоголя. Нам нужно вырабатывать алгоритмы поведения, которые будут передаваться поколениям. Каждый ребенок знает, что курить вредно, а каждый взрослый должен знать, что дарить алкоголь – это неправильно. Алкоголь – это яд. Если мы дарим близкому человеку, коллеге или кому-то еще яд, мы делаем ему плохо. Зима – это праздник, а у нас это почему-то алкогольный марафон. Есть люди, которые часто употребляют, если я хотя бы 5-10% населения этим законопроектом уберегу, это уже хорошо. Это проблема алкогольной зависимости. Самая уязвимая категория у нас – мужчины в возрасте от 40-50 лет. К критике я готов, предлагаю всем задуматься о последствиях таких подарков. Лучше подарите билеты в театр», - подытожил собеседник НСН.
В пресс-службе Минздрава России ранее сообщили, что ведомство предложило ограничить продажу самогонных аппаратов в рамках плана по снижению потребления алкоголя к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве найдены тела двух погибших в автомобиле от угарного газа
- Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
- СМИ: США предупредили банки Гонконга о рисках сотрудничества с Россией
- В Астане задержаны два россиянина, находившиеся в международном розыске
- В 2025 году начнется переход на новую модель высшего образования
- На экс-гитариста «Короля и Шута» составили протокол о дискредитации армии
- В Тбилиси проходит очередная акция протеста перед зданием парламента
- СМИ: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине
- В Крыму предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
- Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru