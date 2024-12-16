Минимальная цена на водку в РФ увеличится до 349 рублей

Согласно документу, также вырастет минимальная цена на бренди и другой алкоголь, произведенный из виноградного, винного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) – до 472 рублей за 0,5 литра.

Минимальные розничные цены на водку уже поднимали с 281 до 299 рублей с 1 июля.

Ранее кабмин РФ поручил проработать возможность запретить скидки на алкоголь. Документ поручает профильным ведомствам – Рособрнадзору, Минсельхозу, Минфину, Минздраву – изучить практику применения скидок с цены на спиртное и предложить шаги по их возможному запрету до 15 апреля 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

