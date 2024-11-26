В Госдуму внесут законопроект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами

В пояснительной записке к документу представляется включить в принципы и элементы системы организованного набора предложения о том, что неквалифицированные мигранты «не должны иметь права на получение ВНЖ ("вида на жительство"), а также гражданства Российской Федерации». Как уточнили парламентарии, организованный набор — мероприятия по организованному привлечению иностранцев для осуществления трудовой деятельности в РФ.

Также справедливороссы предлагают ввести запрет на въезд в страну членам семей и близким родственникам привлекаемых в рамках организованного набора мигрантов и ограничить длительность пребывания иностранцев на территории РФ сроком действия трудового договора. По его истечении работник должен выехать из страны, работодатель — обеспечить его выезд и запретить сотруднику переходить к другому работодателю, находясь внутри территории России. При этом предлагается, что для обеспечения выезда, в том числе в случае принудительной депортации, работодатели будут вносить деньги на специальный депозит или предоставлять банковскую гарантию. Сумма должна покрывать все связанные с обратным выездом мигранта расходы.

Кроме того, законопроект предполагает установление запрета для образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства страны в отношении иностранцев, на передачу права по проведению этих экзаменов другим организациям и индивидуальным предпринимателям.

«СРЗП настаивает на ограничении свободы перемещения мигрантов по России и по территории региона, в котором они работают. Проживать иностранные работники должны в... закрытых трудовых поселках, а расходы по их созданию должны взять на себя работодатели», — рассказал Сергей Миронов.

Политик считает, что миграционная политика сегодня не учитывает геополитические и геоэкономические изменения на территории Средней Азии и разворот ряда государств в сторону углубления взаимодействия со государствами НАТО.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий принимать в школы РФ детей мигрантов без знания русского языка, напоминает Ura.ru.

