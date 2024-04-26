«Готовы к расходам»: Организаторы мероприятий призвали вооружить охрану площадок
Артем Евсеенко заявил НСН, что на всех крупных мероприятиях в регионах сегодня стоят посты МВД, но охрана внутри здания должна быть также вооружена.
Для усиления безопасности на массовых мероприятиях нужны вооруженные посты охраны внутри помещения, заявил руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко в беседе с НСН. Он отметил, что организаторы мероприятий сегодня готовы на дополнительные расходы, которые гарантируют безопасность посетителей.
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, направленный на усиление безопасности на массовых зрелищных мероприятиях. Среди предложенных мер — уведомление исполнительных органов о параметрах мероприятия, а также обеспечение площадки дополнительной технической инфраструктурой. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко уточнила в беседе с НСН, что на массовых мероприятий появится новый человек - «распорядитель». Этот специально обученный человек будет отвечать за общественный порядок, а также эвакуацию людей в случае ЧП.
«Мы за усиление безопасности, эти меры поддерживаем. Я лишь могу сказать, что в регионах и так все на серьезном уровне. Обычно на мероприятиях в регионах всегда стоят посты МВД, этот вопрос решен. Мы проводим мероприятия на больших площадках в Перми, в Екатеринбурге и так далее. В любом городе однозначное требование от властей – это уведомление МВД, они выставляют пост перед дворцом спорта, а еще где-то на дорожной развязке. Камеры везде стоят на крупных объектах», - отметил он.
При этом Евсеенко добавил, что не всегда охрана имеет необходимое оружие для защиты граждан в случае ЧП.
«После теракта стали просить, чтобы на объект вместо 50 охранников мы ставили 100. При том, что они не имеют оружия. Это такие же зрители по сути, которые не могут препятствовать вооруженным людям. Более того, это не сотрудники данного объекта, кого-то проводить они не могут, они знают только свой кусочек, свой пост. Чтобы повысить безопасность, нужны вооруженные посты охраны, не всегда камеры срабатывают», - объяснил он.
Идею с распорядителями он поддержал, несмотря на то, что расходы в этом случае лягут на организаторов.
«Что касается распорядителей, площадка добавит новый пункт в аренду для организаторов. Но лучше потратить на 30 тысяч больше, но иметь гарантии безопасности больше. Это не вопрос денег, никакие расходы не могут сравниться с человеческими жизнями. Вы не представляете, сколько людей испугались, начали возвращать билеты», - заключил собеседник НСН.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила ТАСС, что Минкультуры обсудит с силовыми ведомствами правила подготовки массовых мероприятий и вопрос усиления мер безопасности в учреждениях культуры. По словам Любимовой, после теракта в «Крокус Сити Холле» были усилены меры безопасности в культурно-досуговых учреждениях и в местах проведения мероприятий, отмечает «Радиоточка НСН».
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