Госдума приняла закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах

В документе, автором которого является группа депутатов «Единой России», речь идёт о росгвардейцах, погибших при прохождении военной службы.

Также право на погребение на воинских кладбищах предусмотрено для граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, органов противопожарной службы, таможни, которые погибли в результате ранения или заболевания при исполнении военной службы, либо а период действия контракта.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил учредить в стране знак отличия «За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

