В Госдуму внесут законопроект о запрете коллекторской деятельности

Авторы инициативы — депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым. Они считают, что кредитные организации должны самостоятельно занимались взысканием просроченной задолженности. Это могут быть звонки с напоминанием о долге, решение о реструктуризации и частичном погашении долга.

Нилов отметил, что широко практикуемое психологическое давление, а также терроризирование заёмщиков необходимо запретить на законодательном уровне.

Экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН рассказала, как коллекторы взыскивают долги с россиян и отметила, что им запрещено оказывать психологическое давление.

