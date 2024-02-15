В Госдуму внесут законопроект о списании кредитов инвалидам СВО II группы
Группа депутатов от «Единой России», в том числе зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий прекращение кредитных обязательств участников специальной военной операции со второй группой инвалидности. Об этом пишет «Парламентская газета».
Издание отмечает, что сейчас на списание кредитов могут рассчитывать военнослужащие, признанные инвалидами I группы из-за увечья либо заболевания, которые человек получил в ходе выполнения задач СВО.
«По законопроекту, подготовленному депутатами, обратиться в банк за списанием кредита смогут также военнослужащие, получившие инвалидность II группы и признанные по решению военно-врачебной комиссии не пригодными к военной службе», — говорится в материале.
При этом норма не будет распространяться на военную ипотеку.
По данным «Парламентской газеты», депутаты доработали инициативу с учетом замечаний Минфина и Банка России. Планируется, что законопроект внесут в Госдуму 15 февраля.
Ранее президент Владимир Путин поручил проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части предоставления льгот, выплат и документов участникам СВО и представить предложения по его оптимизации и ускорению, пишет Ura.ru.
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