В Госдуму внесут законопроект о списании кредитов инвалидам СВО II группы

Издание отмечает, что сейчас на списание кредитов могут рассчитывать военнослужащие, признанные инвалидами I группы из-за увечья либо заболевания, которые человек получил в ходе выполнения задач СВО.

«По законопроекту, подготовленному депутатами, обратиться в банк за списанием кредита смогут также военнослужащие, получившие инвалидность II группы и признанные по решению военно-врачебной комиссии не пригодными к военной службе», — говорится в материале.

При этом норма не будет распространяться на военную ипотеку.

По данным «Парламентской газеты», депутаты доработали инициативу с учетом замечаний Минфина и Банка России. Планируется, что законопроект внесут в Госдуму 15 февраля.

Ранее президент Владимир Путин поручил проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части предоставления льгот, выплат и документов участникам СВО и представить предложения по его оптимизации и ускорению, пишет Ura.ru.

