Путин поручил усилить ответственность за оскорбление граждан

30 января 202015:43

Президент России Владимир Путин по итогам заседание Совета по правам человека дал поручение своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство

В этой формулировке не уточняется, для кого хотят ужесточить наказание. По всей видимости, для чиновников за оскорбление граждан – об этом шла речь на заседании СПЧ, отмечает Life.ru.

10 декабря глава государства поддержал идею увольнять госслужащих, которые хамят обратившимся к ним гражданам.

В списке поручений президента также упомянуто совершенствование механизмов опровержения недостоверной информации.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Владимир ПутинГосслужащие