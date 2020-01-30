Путин поручил усилить ответственность за оскорбление граждан

В этой формулировке не уточняется, для кого хотят ужесточить наказание. По всей видимости, для чиновников за оскорбление граждан – об этом шла речь на заседании СПЧ, отмечает Life.ru.

10 декабря глава государства поддержал идею увольнять госслужащих, которые хамят обратившимся к ним гражданам.

В списке поручений президента также упомянуто совершенствование механизмов опровержения недостоверной информации.

