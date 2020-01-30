Путин поручил усилить ответственность за оскорбление граждан
Президент России Владимир Путин по итогам заседание Совета по правам человека дал поручение своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В этой формулировке не уточняется, для кого хотят ужесточить наказание. По всей видимости, для чиновников за оскорбление граждан – об этом шла речь на заседании СПЧ, отмечает Life.ru.
10 декабря глава государства поддержал идею увольнять госслужащих, которые хамят обратившимся к ним гражданам.
В списке поручений президента также упомянуто совершенствование механизмов опровержения недостоверной информации.
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