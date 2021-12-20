В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки

По его словам, надругательство над заключенными и унижение их достоинства не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов.

Правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что бывший глава ФСИН Александр Калашников не справлялся со своими обязанностями и покрывал пытки.

