В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки

В Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. Об этом сообщила пресс-служба главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

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По его словам, надругательство над заключенными и унижение их достоинства не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов.

Правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что бывший глава ФСИН Александр Калашников не справлялся со своими обязанностями и покрывал пытки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектПыткиРоссия
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