«Недальновидный человек»: правозащитник объяснил внезапное увольнение главы ФСИН
После отставки Калашникова появилась надежда, что ФСИН станет больше сотрудничать с правозащитниками по болезненным для системы вопросам, заявил Валерий Борщев.
Глава ФСИН не справлялся со своими обязанностями и покрывал пытки, заявил правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в четверг президент России Владимир Путин снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова, сообщается на сайте Кремля. Согласно указу, на должность главы Федеральной службы исполнения наказаний назначен Аркадий Гостев, бывший заместителем главы МВД с 2012 года.
«Калашников постоянно гасил факты про использование пыток, которые правозащитники выявляли. И, заметьте, многие садисты, которые пытали, обошлись увольнением, другими мягкими мерами. Стало ясно, что пытки – это система ФСИН, и от нее не хотят отказываться. Дело не только в Саратовской области (резонансная видеозапись с пытками заключенных в туберкулезной больнице №1 УФСИН России по Саратовской области была опубликована в начале октября, - прим. НСН). Перед этим же омбудсмен Татьяна Москалькова направила комиссию в Ангарск Иркутской области, где тоже были страшные пытки. Если угодно, система позволяет и поощряет это, чтобы держать в каких-то рамках. Калашников показал себя как человек недальновидный. До этого главным был первый его зам Анатолий Рудый, он что-то пытался делать. Раньше нас [правозащитников] приглашали, обсуждали проблемы, например, мы добивались поездки в Ангарск. А Калашников ничего не пытался делать, и эти обнародованные факты пыток подкосили его карьеру», - рассказал правозащитник.
Отставка Калашникова является свидетельством повышенного внимания властей к системе исполнения наказаний, считает Борщёв.
«Если уже Совет Федерации обсуждает, что нужно внести статью о пытках в Уголовный кодекс, это значит, что дело дошло до Федерального собрания. Власть оказалась перед фактом того, что пытки – это система. Это сыграло роль в отставке. А Аркадия Гостева я не знаю. Я надеюсь, что он изменит эту позицию и будет взаимодействовать с правозащитниками», - предположил сопредседатель Московской Хельсинской группы.
Законопроект по борьбе с пытками является крайне важным шагом, однако документ нужно тщательно проработать, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
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