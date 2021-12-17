Песков: Письма про нарушения в работе ФСИН бывают «заказухой»

По его словам, письма и записи коллективных обращений бывают «щедро оплачены какими-то бизнесменами в конкурентной борьбе».

Сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что глава ФСИН не справлялся со своими обязанностями и покрывал пытки.

