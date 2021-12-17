Песков: Письма про нарушения в работе ФСИН бывают «заказухой»

В Кремле научились «тщательно фильтровать» информацию о нарушениях в работе ФСИН, иногда коллективные письма о нарушении в работе ведомства являются заказными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

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По его словам, письма и записи коллективных обращений бывают «щедро оплачены какими-то бизнесменами в конкурентной борьбе».

Сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что глава ФСИН не справлялся со своими обязанностями и покрывал пытки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСИНДмитрий ПесковРоссия
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