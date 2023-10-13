В российском посольстве посоветовали соотечественникам покинуть Израиль

Посольство России в Израиле порекомендовало соотечественникам покинуть ближневосточное государство, воспользовавшись регулярными авиарейсами. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российскую дипломатическую миссию.

Российский посол посоветовал согражданам покинуть Израиль

Также в посольстве заявили о продолжении отслеживания вылетов из международного аэропорта Тель-Авива.

Кроме того, сотрудники дипломатической миссии подчеркнули, что оперативно получают актуальные сведения, связанные с проверкой заявлений в отношении россиян, связь с которыми утеряна на израильской территории. Это возможно благодаря успешному взаимодействию МВД России и Главного штаба полиции Израиля.

Ранее в МИД России заявили, что четыре гражданина России погибли в результате боевых действий на юге Израиля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
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