В российском посольстве посоветовали соотечественникам покинуть Израиль

Также в посольстве заявили о продолжении отслеживания вылетов из международного аэропорта Тель-Авива.

Кроме того, сотрудники дипломатической миссии подчеркнули, что оперативно получают актуальные сведения, связанные с проверкой заявлений в отношении россиян, связь с которыми утеряна на израильской территории. Это возможно благодаря успешному взаимодействию МВД России и Главного штаба полиции Израиля.

Ранее в МИД России заявили, что четыре гражданина России погибли в результате боевых действий на юге Израиля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

