В Госдуму внесли проект о призыве на службу в Донбасс лиц участников акций против ВС РФ

Депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных митингах против российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает RTVI.

Минобороны РФ напомнило, что наёмники на Украине не могут считаться военнопленными

«Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики», — отмечается в законопроекте.

Ранее Минобороны России опровергло информацию о том, что российские солдаты срочники направляются на службу на территорию Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЛДПРГосдума
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