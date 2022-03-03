В Госдуму внесли проект о призыве на службу в Донбасс лиц участников акций против ВС РФ

Депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных митингах против российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает RTVI.