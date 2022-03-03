Минобороны РФ напомнило, что наёмники на Украине не могут считаться военнопленными
Наёмники из других стран, которые прибывают на Украину, организуют диверсионные вылазки, атакуют колонны российской военной техники, а также обстреливают авиацию. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву, наёмник не могут считаться комбатантом (лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооружённых сил одной из сторон), и не имеет права на статус военнопленного в случае захвата. По словам Конашенкова, самое лучшее, что ожидает зарубежных наёмников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности.
По данным Минобороны РФ, американская военная разведка ведёт активную агитационную кампанию по набору контрактников частных военных компаний для переброски на Украину.
При этом, Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия приняли законы, разрешающие их гражданам принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Кроме того, командование иностранного легиона Франции собирается направить военнослужащих - этнических украинцев для помощи Киеву.
Конашенков напомнил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в республику могут прибыть до 16 тысяч зарубежных наемников к уже имеющимся. Для них введён безвизовый режим.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- Второй раунд переговоров РФ и Украины стартовал в Беловежской пуще
- Кадыров выложил видео захвата «крупнейшей» военной базы на Украине
- Кадыров пообещал $500 за каждого убитого командира украинских националистов
- ФК «Краснодар» приостановил контракты с 8 иностранными футболистами
- Верховная Рада попросила ООН о создании бесполетной зоны над Украиной
- Минобороны РФ напомнило, что наёмники на Украине не могут считаться военнопленными
- Телеканал «Дождь» временно приостановил работу
- Украинская делегация прибыла на место переговоров на вертолетах
- Бочкарёв: На станции «Кленовый бульвар» БКЛ монтируют подвесной потолок в стиле русского зодчества
- Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Эрмитажем Санкт-Петербурга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru