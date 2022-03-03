Минобороны РФ напомнило, что наёмники на Украине не могут считаться военнопленными

Наёмники из других стран, которые прибывают на Украину, организуют диверсионные вылазки, атакуют колонны российской военной техники, а также обстреливают авиацию. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву, наёмник не могут считаться комбатантом (лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооружённых сил одной из сторон), и не имеет права на статус военнопленного в случае захвата. По словам Конашенкова, самое лучшее, что ожидает зарубежных наёмников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности.

По данным Минобороны РФ, американская военная разведка ведёт активную агитационную кампанию по набору контрактников частных военных компаний для переброски на Украину.

При этом, Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия приняли законы, разрешающие их гражданам принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Кроме того, командование иностранного легиона Франции собирается направить военнослужащих - этнических украинцев для помощи Киеву.

Конашенков напомнил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в республику могут прибыть до 16 тысяч зарубежных наемников к уже имеющимся. Для них введён безвизовый режим.

