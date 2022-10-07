В Госдуму внесли законопроект об альтернативной службе в период мобилизации
Законопроект об альтернативных вариантах гражданской службы в период мобилизации внесен в Госдуму, с инициативой выступили замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и депутат Максим Гулин. Об этом сообщила пресс-служба фракции.
В качестве одного из вариантов альтернативной службы предлагается охрана школ и детских садов.
«Наш законопроект, помимо замены призыва, предусматривает замену службы и по мобилизации. Мы предлагаем альтернативу тем, кто по объективным причинам не должен идти на передовую, но годен по состоянию здоровья: предоставить им возможность пройти необходимую подготовку и приносить пользу государству. Это может быть охрана школ и детских садов, работа в качестве санитаров и младшего медперсонала, также альтернативщиков можно направлять в строительство, ЖКХ и другие сферы», — рассказала Авксентьева.
Законопроект предлагает внести изменения в статью 17 федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и закрепить возможность замены военной службы альтернативной для ряда граждан, в том числе для единственных детей пожилых родителей, многодетных отцов, родителей детей-инвалидов, мужей беременных жен, родственников, которые потеряли близких в ходе военных действий, а также для членов семей, в которых есть мобилизованные.
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