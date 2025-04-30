СМИ: Ряд европейских лидеров отказались ехать 9 мая к Зеленскому

Ряд лидеров государств Европейского союза отказались ехать в Киев на 9 мая по приглашению президента Владимира Зеленского, сообщает Politico.

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Издание пишет, что Украина пригласила глав государств 9 мая на саммит, чтобы противостоять параду Победы в Москве. Однако глава правительства Польши Дональд Туск отправится в Нанси для подписания договора безопасности с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Британский премьер Кир Стармер примет участие в оборонном саммите в Норвегии. А будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц просто не хочет ехать в Киев в одиночестве.

Тем временем, лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая. Ожидается прибытие целого ряда зарубежных руководителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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