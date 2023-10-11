В Госдуму внесли законопроект о запрете животных в цирках

В пояснительной записке говорится, что основная цель документа - защита жизни и благополучия животных. Отмечается, что в последнее время участились случаи жестокого обращения с животными при их подготовке представлениям.

Также авторы инициативы указали, что, согласно социологическим опросам, больше всего россияне любят в цирке клоунов и акробатов.

Ранее зоозащитники обвинили дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных в жестоком обращении с животными после видео, на котором они во время репетиции бьют тигров палками, обливают их водой, а также используют против животных огнетушитель. Артисты пояснили, что таким образом пытались разнять дерущихся животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

