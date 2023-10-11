В Госдуму внесли законопроект о запрете животных в цирках
Депутаты от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет цирков с участием животных, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В пояснительной записке говорится, что основная цель документа - защита жизни и благополучия животных. Отмечается, что в последнее время участились случаи жестокого обращения с животными при их подготовке представлениям.
Также авторы инициативы указали, что, согласно социологическим опросам, больше всего россияне любят в цирке клоунов и акробатов.
Ранее зоозащитники обвинили дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных в жестоком обращении с животными после видео, на котором они во время репетиции бьют тигров палками, обливают их водой, а также используют против животных огнетушитель. Артисты пояснили, что таким образом пытались разнять дерущихся животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru