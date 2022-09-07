В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности

Заксобрание Башкирии и депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева несли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий запретить среди несовершеннолетних пропаганду идеологии «чайлдфри», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Многодетная мать усомнилась в необходимости законопроекта о чайлдфри

Авторы инициативы предложили признать запрещённой для распространения среди детей информацию, «пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности».

«Пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведёт к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», - говорится в пояснительной записке.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в рамках санкций и ограничений, которые сейчас и так есть в России, будет лишним ввести запрет ещё и на мысли, в том числе на идеологию «чайлдфри».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
ТЕГИ:ГосдумаБашкирияЗаконопроекты
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