В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности
Заксобрание Башкирии и депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева несли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий запретить среди несовершеннолетних пропаганду идеологии «чайлдфри», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Авторы инициативы предложили признать запрещённой для распространения среди детей информацию, «пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности».
«Пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведёт к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», - говорится в пояснительной записке.
Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в рамках санкций и ограничений, которые сейчас и так есть в России, будет лишним ввести запрет ещё и на мысли, в том числе на идеологию «чайлдфри».
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