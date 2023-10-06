В Госдуму внесли законопроект о запрете на приближение к человеку

Документ предлагает дополнить Гражданский кодекс статьей «Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином». Суд при наличии оснований сможет установить запрет на приближение и осуществление контактов нарушителя с определенным лицом.

Как отметил Даванков, сейчас в РФ преследователю могут запрещать звонки, отправку электронных или бумажных писем человеку. Однако нет нормы, запрещающей приближаться и общаться вживую.

«Нужно заполнить этот пробел, чтобы полностью защитить людей от преследований», - подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что палата рассмотрит законопроект об использовании штрафов, полученных за жестокое обращение с животными, для строительства приютов для бездомных собак и кошек, пишет RT.

