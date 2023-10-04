В Госдуме предложили выплачивать 10 тысяч рублей вступившим в брак до 35 лет
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, предлагающий ввести единовременную выплату в 10 тысяч рублей впервые вступившим в брак до 35 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.
Парламентарии разработали законопроект «О единовременной денежной выплате супругам в связи с их бракосочетанием», согласно которому россияне с постоянной регистрацией на территории РФ, впервые заключившие брак до 35 лет, смогут претендовать на единовременную выплату. Для получения средств одному из супругов следует подать заявление в органы соцзащиты в течение года после вступления в брак. В ЛДПР считают, что инициатива может стать для некоторых «толчком к тому, чтобы подать документы в ЗАГС».
Правительство не поддержало законопроект. В кабмине отметили, что в документе не представлены расчеты объемов бюджетных ассигнований и данные о прогнозной численности получателей выплаты.
Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму предложение о бесплатном выделении земельных участков семьям, которые прожили в браке более десяти лет, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru