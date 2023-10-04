В Госдуме предложили выплачивать 10 тысяч рублей вступившим в брак до 35 лет

Парламентарии разработали законопроект «О единовременной денежной выплате супругам в связи с их бракосочетанием», согласно которому россияне с постоянной регистрацией на территории РФ, впервые заключившие брак до 35 лет, смогут претендовать на единовременную выплату. Для получения средств одному из супругов следует подать заявление в органы соцзащиты в течение года после вступления в брак. В ЛДПР считают, что инициатива может стать для некоторых «толчком к тому, чтобы подать документы в ЗАГС».

Правительство не поддержало законопроект. В кабмине отметили, что в документе не представлены расчеты объемов бюджетных ассигнований и данные о прогнозной численности получателей выплаты.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму предложение о бесплатном выделении земельных участков семьям, которые прожили в браке более десяти лет, напоминает Ura.ru.

