В Госдуму внесли законопроект о запрете использования животных в цирках

Инициаторами выступили депутаты Алексей Нечаев и Владислав Даванков. По их мнению, необходимо внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными.

Депутаты акцентировали внимание на факте того, что ученые неоднократно называли цирковых животных не «объектами животного мира». Кроме того, по мнению депутатов, цирки не всегда выполняют свои обязанности по надлежащему содержанию и уходу за животными.

Ранее дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал появление скандального видео, на котором они с братом Аскольдом разнимают дерущихся хищников при помощи водометов и плеток, напоминает «Радиоточка НСН».

