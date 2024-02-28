В Госдуму внесли законопроект о запрете использования животных в цирках
Законопроект о запрете использования животных в цирках внесли в Госдуму, передает РИА Новости.
Инициаторами выступили депутаты Алексей Нечаев и Владислав Даванков. По их мнению, необходимо внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными.
Депутаты акцентировали внимание на факте того, что ученые неоднократно называли цирковых животных не «объектами животного мира». Кроме того, по мнению депутатов, цирки не всегда выполняют свои обязанности по надлежащему содержанию и уходу за животными.
Ранее дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал появление скандального видео, на котором они с братом Аскольдом разнимают дерущихся хищников при помощи водометов и плеток, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru