В Госдуму внесли законопроект о запрете использования животных в цирках

Законопроект о запрете использования животных в цирках внесли в Госдуму, передает РИА Новости.

Эдгард Запашный снял в цирке ролик по мотивам «Слова пацана»

Инициаторами выступили депутаты Алексей Нечаев и Владислав Даванков. По их мнению, необходимо внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными.

Депутаты акцентировали внимание на факте того, что ученые неоднократно называли цирковых животных не «объектами животного мира». Кроме того, по мнению депутатов, цирки не всегда выполняют свои обязанности по надлежащему содержанию и уходу за животными.

Ранее дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал появление скандального видео, на котором они с братом Аскольдом разнимают дерущихся хищников при помощи водометов и плеток, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЗаконопроектЗапретГосдумаЦиркЖестокое Обращение С Животными

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