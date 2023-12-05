«И такое бывает!»: Запашный о скандальном видео с жестким усмирением хищников
Дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал появление скандального видео, на котором они с братом Аскольдом разнимают дерущихся хищников при помощи водометов и плеток.
«Выкладывая это видео в интернет, мы преследовали цель показывать, что и такое бывает», - сказал он в интервью aif.ru.
По словам Эдгарда Запашного, нужно быть морально готовым к тому, что хищник остается хищником, даже несмотря на то, что с рождения контактирует с человеком. Он подчеркнул, что люди заблуждаются, когда думают, что можно «очеловечить». животных.
Ранее в Сети появился видеоролик, на котором видно, как как Эдгард Запашный бьет тигра палкой, поливает животных водой, а также дает залп из огнетушителя. Все эти действия происходили во время репетиции шоу Запашных к предстоящим гастролям, передает «Радиоточка НСН».
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