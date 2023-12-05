«И такое бывает!»: Запашный о скандальном видео с жестким усмирением хищников

Дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал появление скандального видео, на котором они с братом Аскольдом разнимают дерущихся хищников при помощи водометов и плеток.

«Выкладывая это видео в интернет, мы преследовали цель показывать, что и такое бывает», - сказал он в интервью aif.ru.