Эдгард Запашный снял в цирке ролик по мотивам «Слова пацана»
Дрессировщик Эдгард Запашный разместил в своём Telegram-канале видеоролик, снятый по мотивам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Ранее слова главного героя фильма Вовы Адидаса «Вы не готовы все» стали, своего рода, шаблоном для мема. Их использовал и знаменитый дрессировщик.
Находясь в самарском цирке с гастролями Запашный, одетый в спортивный костюм, снял видео с тиграми, взяв для озвучки монолог из сериала.
«Вы не готовы все! Я на вас сейчас всех смотрю — вы не готовы! Сборище дрищей!» - звучат за кадром слова Вовы Адидаса.
Ранее в Забайкальском крае сняли бурятскую пародию на сериал «Слово пацана» - мини-фильм под названием «Слово чабана. Кровь в колбасе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru