Эдгард Запашный снял в цирке ролик по мотивам «Слова пацана»

Ранее слова главного героя фильма Вовы Адидаса «Вы не готовы все» стали, своего рода, шаблоном для мема. Их использовал и знаменитый дрессировщик.

Находясь в самарском цирке с гастролями Запашный, одетый в спортивный костюм, снял видео с тиграми, взяв для озвучки монолог из сериала.

«Вы не готовы все! Я на вас сейчас всех смотрю — вы не готовы! Сборище дрищей!» - звучат за кадром слова Вовы Адидаса.

Ранее в Забайкальском крае сняли бурятскую пародию на сериал «Слово пацана» - мини-фильм под названием «Слово чабана. Кровь в колбасе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

