В Госдуму внесли законопроект о запрете главам госучреждений заниматься бизнесом
Дума Астраханской области внесла в Государственную думу законопроект, который запрещает руководителям госучреждений занимать оплачиваемые должности, за исключением преподавательских, научных и творческих. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутаты предлагают внести изменения в федеральный закон «О противодействии коррупции». Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, лицам, замещающим должности руководителей государственных или муниципальных учреждений, запретят «занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях».
Также этой категории граждан будет запрещено вести предпринимательскую деятельность, «быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации», если это не входит в должностные обязанности руководителя.
По мнению парламентариев, нововведение поспособствует добросовестному осуществлению полномочий главы госучреждения и не позволит ему лоббировать интересы других лиц и субъектов.
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