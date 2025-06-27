Сенатор Климов указал темы третьего раунда переговоров с Украиной

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предположил, какие вопросы могут обсудить представители России и Украины в рамках третьего раунда переговоров. Об этом сенатор рассказал в беседе с aif.ru.

Климов напомнил о проекте меморандума по урегулированию ситуации, который РФ предоставила Украине. Киев раскритиковал документ и передал свою версию с «массой неприемлемых пунктов».

«Но ведь переговоры-то и начинаются с того, что стороны выставляют свои стартовые позиции, а дальше смотрят, где есть возможность хотя бы о чем-то договориться», — указал сенатор.

Также собеседник издания отметил, что важно обсудить гуманитарные аспекты, которые позволяют решать многие прикладные вопросы, важные для жителей подконтрольных обеим сторонам территорий. По словам Климова, на переговорах могут затронуть ряд военно-технических тем, в частности, о соглашении по кратковременному прекращению огня на определенном участке боевых действий.

Ранее в Кремле заявили, что Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров своих делегаций.

