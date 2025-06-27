В ДТП в Саратовской области пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в ДТП вблизи села Талалихино в Вольском районе Саратовской области. Об этом заявила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в 09:00 (08:00 мск) на 145-м километре трассы Сызрань-Саратов- Волгоград. По предварительным данным, в ДТП попали Hyundai Santafe и Renault Arkana.
«В медицинское учреждение доставлены три пассажира из автомашины Hyundai Santafe, водитель и четыре пассажира из автомашины Renault Arkana», - подчеркнули в Госавтоинспекции.
Ведомство уточнило, что пострадали в том числе 7-летняя девочка, две девочки 14 лет, 2-летний и 10-летний мальчики.
Ранее в Кемерове грузовик «ФАВ» столкнулся с 26 легковыми авто, пострадали семь человек, пишет RT.
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