В ДТП в Саратовской области пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в ДТП вблизи села Талалихино в Вольском районе Саратовской области. Об этом заявила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в 09:00 (08:00 мск) на 145-м километре трассы Сызрань-Саратов- Волгоград. По предварительным данным, в ДТП попали Hyundai Santafe и Renault Arkana.

«В медицинское учреждение доставлены три пассажира из автомашины Hyundai Santafe, водитель и четыре пассажира из автомашины Renault Arkana», - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Ведомство уточнило, что пострадали в том числе 7-летняя девочка, две девочки 14 лет, 2-летний и 10-летний мальчики.

Ранее в Кемерове грузовик «ФАВ» столкнулся с 26 легковыми авто, пострадали семь человек, пишет RT.

