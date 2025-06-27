«Аэрофлот» запустит единое бронирование для многодетных семей
Группа компаний «Аэрофлот» с 1 июля запустит единое бронирование для многодетных семей, в котором учтут все предоставляемые скидки, на внутренних и международных направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Семьи с пятью и более детьми во время совместного путешествия по направлениям авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» смогут воспользоваться специальными тарифами и персонализированным обслуживанием при оформлении. Отмечается, что для детей в возрасте до 12 лет будут действовать скидки на внутренних и международных направлениях, взрослым предложат специальный тариф.
«Семьи смогут воспользоваться комбинированием тарифов с багажом и без багажа, совместным размещением на борту... гибкими условиями изменений уже оформленной перевозки и другими удобными сервисами», - указали в компании.
Ранее директор юридического департамента «Аэрофлота» Анна Хомякова предупредила, что вскоре российские авиакомпании обяжут размещать на борту родителей и всех их детей на местах в непосредственной близости друг от друга, напоминает RT.
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