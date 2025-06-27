ФСБ задержала в Мелитополе медика, передававшего Киеву данные пациентов
Сотрудника медицинской организации из Мелитополя Запорожской области задержали за передачу Украине персональных данных пациентов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурант - гражданин России - сотрудничал с украинскими спецслужбами.
«Установлено, что житель Мелитополя, являясь сотрудником одного из региональных учреждений здравоохранения, по заданию украинской стороны собирал персональные данные пациентов... с целью их последующей передачи противнику», - подчеркнули в ФСБ.
Подозреваемого задержали, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело о государственной измене.
Ранее ФСБ задержала жителя Крыма, собиравшего для украинской стороны сведения о воинских частях и транспортной инфраструктуре региона, пишет RT.
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