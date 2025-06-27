Посла Германии в России вызвали в МИД

Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа вызвали в МИД России. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Захарова: Ситуация с безопасностью журналистов из РФ является критической

«Посол ФРГ вызван сегодня в МИД РФ», - рассказали в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что дипломата из Германии вызовут в ведомство, ему объявят об ответных мерах из-за преследования российских журналистов со стороны Берлина.

В июне полиция немецкой столицы пришла в квартиру главы представительства «Россия сегодня» Сергея Феоктистова. Правоохранители изъяли паспорта у его жены и дочери. До этого власти ФРГ предписали самому журналисту покинуть страну, но не выпустили его с рейса в берлинском аэропорту.

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ФОТО: РИА Новости
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