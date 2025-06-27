Путин прибыл в Минск на встречу лидеров ЕАЭС

Президент России Владимир Путин приехал в Минск на встречу лидеров Евразийского экономического союза, передает РИА Новости.

Главу российского государства встретил во Дворце независимости белорусский президент Александр Лукашенко. В зале торжественных церемоний резиденции состоялась официальная встреча глав государств-членов ЕАЭС, прибывших в Белоруссию. Здесь же пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе, которое затем продолжится расширенном формате с участием глав стран-наблюдателей при союзе и приглашенных зарубежных гостей.

Владимир Путин прибыл в Белоруссию накануне, его визит продлится два дня. Ранее президент РФ посетил национальный выставочный центр «БелЭкспо», пишет RT.

