Путин прибыл в Минск на встречу лидеров ЕАЭС
Президент России Владимир Путин приехал в Минск на встречу лидеров Евразийского экономического союза, передает РИА Новости.
Главу российского государства встретил во Дворце независимости белорусский президент Александр Лукашенко. В зале торжественных церемоний резиденции состоялась официальная встреча глав государств-членов ЕАЭС, прибывших в Белоруссию. Здесь же пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе, которое затем продолжится расширенном формате с участием глав стран-наблюдателей при союзе и приглашенных зарубежных гостей.
Владимир Путин прибыл в Белоруссию накануне, его визит продлится два дня. Ранее президент РФ посетил национальный выставочный центр «БелЭкспо», пишет RT.
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