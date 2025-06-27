Путин: Около 13 тысяч белорусов получают высшее образование в России

Около 13 тысяч граждан Белоруссии получают высшее образование в российских вузах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии.

Глава государства отметил, что межвузовские связи интенсивно развиваются, студенты из республики учатся как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других городах, в том числе в Великом Новгороде, Смоленске, Белгороде.

«Всего у нас сейчас получают высшее образование порядка 13 тысяч граждан Белоруссии», - подчеркнул Путин.

Президент также указал, что с участием студентов и молодых ученых проводятся конгрессы, семинары, конкурсы, которые помогают добиваться научного прогресса, налаживать технологические партнерства, укреплять связи между академическими кругами.

Между тем глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил, что ведомство совместно с Минцифры создаст единый цифрой профиль иностранного студента.

