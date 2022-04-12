В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями

В документе речь идёт о тех предприятиях, которые приняли решение «без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США», а их деятельность влияла на стабильность экономики, например, если они выпускали товары первой необходимости.

В «ЕР» отметили, что переход к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда, при этом иностранным владельцам предложат либо возобновить работу в России и сохранить свой бизнес, либо или продать пакет акций.

«Главная цель закона - защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику», - заключили в партии.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и других граждан, поддерживающих проведение спецоперации ВС РФ на Украине, сообщает RT.

