Путин назвал обоюдоострым оружием угрозы национализации энергоактивов РФ

Президент России Владимир Путин назвал «обоюдоострым оружием» тему национализации энергетических активов РФ за рубежом. «Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», - прокомментировал глава государства соответствующие заявления официальных лиц на Западе.

Эту тему Путин затронул на совещании в видеоформате по поддержке агропромышленного комплекса РФ. По его совам, ситуация в сфере энергетики в мире деградирует из-за нерыночных мер и давления на российский «Газпром» в некоторых странах Евросоюза.

Президент РФ считает, что «партнёры» вновь пытаются переложить свои ошибки, допущенные в экономике и энергетике на Москву и решать за её счёт собственные проблемы.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЭкономикаЭнергетикаПутин
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