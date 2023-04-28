Путин подписал закон по установке диагноза «наркомания»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым уточняется содержание понятия «наркомания», сообщает РИА Новости.

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Нормативный акт также исключает возможность постановки такого диагноза по результатам освидетельствования.

Согласно новому определению, наркомания – это заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества.

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ФОТО: Сайт Кремля
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