«Лечить, а не сажать»: Правозащитник поддержал ослабление наказаний за наркотики
Необходимость смягчить нормы Уголовного кодекса РФ назрела уже давно, заявил НСН Иван Мельников.
Наркозависимые люди в России нарушают Уголовный кодекс (УК) по глупости или из-за болезни, поэтому их надо лечить и реабилитировать, а не сажать в тюрьмы, рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с НСН.
Правительство планирует одобрить законопроект Верховного суда по смягчению наказания за незаконный оборот наркотических средств. Предлагается не лишать свободы граждан, впервые осужденных за незаконный оборот наркотиков в «значительном размере» без цели сбыта (часть 1 статья 228 УК РФ), за незаконное «культивирование наркотических растений» (часть 1 статья 231 УК РФ), а также за подделку рецептов на наркотические вещества (статья 233 УК РФ). Об этом сообщил «Коммерсантъ». Мельников поддержал такую позицию.
«Эта история назрела, потому что людей, в первую очередь, надо лечить. Даже если они отбывают наказание, то параллельно необходимо получать лечение. Общество должно предлагать реабилитацию, вводить какие-то общественные работы для этих людей. Это будет намного полезнее, чем платить деньги за то, чтобы кто-то сидел, а потом дальше совершал преступления. В этом нет никакого смысла. К тому же, тюрьмы у нас переполнены, особенно такими людьми, что совершили что-то по глупости. Если это не столь катастрофический проступок, то иди и поработай на благо общества и государства. А за тобой будут следить, чтобы дальше не оступился и пошел своей дорогой. Тогда все будет нормально. Фактически, мы вместо того, чтобы исправить человека и помочь, ломаем ему жизнь из-за того, что он попробовал какую-то гадость. Людям не дают шанс измениться, а они потом могут стать закоренелыми уголовниками», — подчеркнул он.
Мельников добавил, что норму можно ослабить и на распространителей наркотических веществ, но с особыми условиями.
«На мой взгляд, стоит пожалеть многих несовершеннолетних, кого вовлекают в эту деятельность. Они видят объявления, где обещают хорошую работу, а в итоге человек занимается этой ерундой. Если он попадается, то можно предоставить возможность сдаться. То есть, условно прекратить производство, если несовершеннолетний даст показания на тех, кто его пригласил во всю эту историю. Это поможет выходить на более крупную рыбу, руководителей наркомафии. А так получается, что берут самое маленькое и низкое звено, да еще среди которого и несовершеннолетние», — отметил он.
Ранее Мельников назвал НСН три главных проблемы системы исполнения наказаний в России.
Горячие новости
- Крупнейший в мире айсберг А23а почти полностью разрушился
- Солист «Ундервуд» объяснил, почему не создает частный театр
- В Перми женщина погибла, упав в реку с борта теплохода
- Сон по следам Лимонова: На ММКФ представили «Песни джиннов»
- Telegram оштрафовали на 7 млн рублей из-за экстремистского контента
- Ищут рок-н-ролл: Wylsacom объяснил уход Тима Кука с поста главы Аpple
- «Лечить, а не сажать»: Правозащитник поддержал ослабление наказаний за наркотики
- «Идем через динамики!»: Спектакль по биографии вокалиста «Ундервуд» станет рок-драмой
- Бельгия выделила 100 млн евро на закупку у США оружия для Киева
- Повысят налоги: Евросоюз создаст «общий котел» для военных расходов