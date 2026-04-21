Наркозависимые люди в России нарушают Уголовный кодекс (УК) по глупости или из-за болезни, поэтому их надо лечить и реабилитировать, а не сажать в тюрьмы, рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с НСН.

Правительство планирует одобрить законопроект Верховного суда по смягчению наказания за незаконный оборот наркотических средств. Предлагается не лишать свободы граждан, впервые осужденных за незаконный оборот наркотиков в «значительном размере» без цели сбыта (часть 1 статья 228 УК РФ), за незаконное «культивирование наркотических растений» (часть 1 статья 231 УК РФ), а также за подделку рецептов на наркотические вещества (статья 233 УК РФ). Об этом сообщил «Коммерсантъ». Мельников поддержал такую позицию.