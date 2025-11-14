В Госдуму внесли законопроект о штрафах за немаркированные ИИ-видео

В Госдуму на расмотрение внесли законопроект, предусматривающий введение обязательной маркировки для видео, которые были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом RT рассказал депутат Дмитрий Гусев.

Калининградские власти предупредили о фейках с данными о диверсантах в регионе

Он отметил, что необходимость законопроекта обусловлена большим количеством видеороликов, которые неотличимы от настоящих, но содержат фейковую информацию, например, якобы «высказывания» различных политиков.

Парламентарий указал, что за отсутствие маркировки предлагается штрафовать - граждан на сумму до 50 тысяч рублей, а юрлиц - до 500 тысяч рублей.

«Если изготовитель знак не поставил этот, а тот, кто распространяет, не проверил эту информацию, наступает ответственность согласно КоАП», — заключил Гусев.

Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации Артем Геллер заявил «Радиоточке НСН», что развитие контента без специальной маркировки порождает огромное количество фейков и обмана.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Анна Башкирова/Создано ИИ/ТАСС
ТЕГИ:ГосдумаШтрафВидео-роликиИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры