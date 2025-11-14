Калининградские власти предупредили о фейках с данными о диверсантах в регионе

Фейковые данные о якобы действующей в Калининградской области диверсионной группе появились в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Обращаем внимание, в сети распространяется фейковая информация о том, что якобы на территории Калининградской области действует диверсионная группа», - отметили власти.

Правительство призвало проверять информацию в официальных источниках.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предупредил об информационной атаке на регион со стороны Украины и фейках о ПВО.

