Калининградские власти предупредили о фейках с данными о диверсантах в регионе
14 ноября 202512:06
Фейковые данные о якобы действующей в Калининградской области диверсионной группе появились в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Обращаем внимание, в сети распространяется фейковая информация о том, что якобы на территории Калининградской области действует диверсионная группа», - отметили власти.
Правительство призвало проверять информацию в официальных источниках.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предупредил об информационной атаке на регион со стороны Украины и фейках о ПВО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Калининградские власти предупредили о фейках с данными о диверсантах в регионе
- СМИ: Рядом с подстанцией «Медведковская» в Сколково обнаружили СВУ
- Будет нелегко: Зачем Armani и другим ушедшим брендам товарные знаки в РФ
- «Чушь и дичь!»: Риелтора возмутили предложения депутатов по борьбе с мошенниками
- Шуточная тема: Депутат Чернышов объяснил, почему не решается проблема шринкфляции
- Рэперу Obe1Kanobe дали восемь лет колонии за попытку сбыта наркотиков
- Набиуллина объяснила перенос массового внедрения цифрового рубля
- Больше про «фан»: Почему электроснегокаты не станут новым зимним транспортом
- Перевозчики попросили «удочку» у государства для восстановления отрасли
- «Приезжаем с дипломами»: Как российские вина покорили Китай и Израиль
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru