Центробанк РФ ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов
Регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в России ужесточится с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
В сообщении говорится, что ужесточение будет осуществлено посредством повышения надбавок к коэффициентам риска.
«Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», - указали в ЦБ.
В ведомстве напомнили, что в третьем квартале 2023 года начнут действовать более жёсткие макропруденциальные лимиты на предоставление кредитов и займов заемщикам, чей показатель долговой нагрузки превышает 80%. Отмечается, что обе меры будут действовать параллельно.
Ранее в бюро кредитных историй «Скоринг бюро» отметили, что в мае текущего года объём просрочки по кредитным картам в России вырос до рекордных 225 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru