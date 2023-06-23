Центробанк РФ ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов

В сообщении говорится, что ужесточение будет осуществлено посредством повышения надбавок к коэффициентам риска.

«Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», - указали в ЦБ.

В ведомстве напомнили, что в третьем квартале 2023 года начнут действовать более жёсткие макропруденциальные лимиты на предоставление кредитов и займов заемщикам, чей показатель долговой нагрузки превышает 80%. Отмечается, что обе меры будут действовать параллельно.

Ранее в бюро кредитных историй «Скоринг бюро» отметили, что в мае текущего года объём просрочки по кредитным картам в России вырос до рекордных 225 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

