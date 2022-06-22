В Госдуму внесли законопроект о российском магазине мобильных приложений

Отмечается, что такая мера будет актуальна в условиях санкций, когда важно обеспечить российских пользователей привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия.

При этом подчеркивается, что работа зарубежных магазинов приложений, в частности App Store и Google Play, в большей степени ограничена, поэтому есть риск прекращения их работы на территории страны.

Ранее в России начал работать магазин приложений NashStore. Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, в российском магазине приложений NashStore будут все те же приложения, что и в Google Play, кроме «санкционно зависимых».

