В Госдуму внесли законопроект о российском магазине мобильных приложений

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о создании в стране российского магазина мобильных приложений, он должен будет предустанавливаться на устройства в обязательном порядке. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Разработчики Nash Store заявили в безопасности своих приложений

Отмечается, что такая мера будет актуальна в условиях санкций, когда важно обеспечить российских пользователей привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия.

При этом подчеркивается, что работа зарубежных магазинов приложений, в частности App Store и Google Play, в большей степени ограничена, поэтому есть риск прекращения их работы на территории страны.

Ранее в России начал работать магазин приложений NashStore. Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, в российском магазине приложений NashStore будут все те же приложения, что и в Google Play, кроме «санкционно зависимых».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЗаконопроектМобильное ПриложениеГосдумаРоссия
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