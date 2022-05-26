Разработчики Nash Store заявили в безопасности своих приложений

Пользователям российского магазина приложений Nash Store не стоит беспокоиться о безопасности своего гаджета, сообщает телеканал «360» со ссылкой на директора по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимира Зыкова.

Создатели магазина приложений NashStore назвали отличия от RuStore

По его словам, перед добавлением в каталог все программы проверяют на вредоносность. «То есть, если у них есть какая-то вирусная составляющая, они там пытаются майнить или какую-то еще проводить вредную активность, то соответственно, такие приложения в магазин не проходят», — сообщил он.

Также в каталог не попадают определенные бекинговые сервисы и неофициальные брокерские программы.

Сервис Nash Store стал альтернативой Google Play.

Ранее VK в сотрудничестве с другими ИТ-компаниями и при поддержке ведомства, запустила бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Смартфоны
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