В Госдуму внесли законопроект о ресторанном сборе на поддержку СВО

Согласно документу, который размещён в электронной базе парламента, предлагается взимать дополнительно 1% от суммы счёта в ресторане, ночном клубе или баре, и перечислять собранные таким образом средства в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Взимание сбора не вызовет негативного резонанса со стороны посетителей, поскольку составляет незначительную часть чека, но создаст положительный эффект в рамках всей страны», - говорится в пояснительной записке.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Госфонда «Защитники Отечества» для обеспечения «достойной жизни и активной деятельности участников СВО, иных лиц и членов их семей», сообщает RT.

