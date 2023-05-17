В Госдуму внесли законопроект о ресторанном сборе на поддержку СВО

Депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о ресторанном сборе на поддержку участников специальной военной операции.

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Согласно документу, который размещён в электронной базе парламента, предлагается взимать дополнительно 1% от суммы счёта в ресторане, ночном клубе или баре, и перечислять собранные таким образом средства в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Взимание сбора не вызовет негативного резонанса со стороны посетителей, поскольку составляет незначительную часть чека, но создаст положительный эффект в рамках всей страны», - говорится в пояснительной записке.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Госфонда «Защитники Отечества» для обеспечения «достойной жизни и активной деятельности участников СВО, иных лиц и членов их семей», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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