Свыше 40 поддерживающих участников СВО и их семьи НКО получат гранты
Конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, завершился в Москве. Финансовую поддержку от города получат 42 столичные НКО, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Наши партнеры – некоммерческие организации – постарались включить в проекты помощи самые эффективные практики и наработки, тем самым максимально дополнив социальные услуги города индивидуальными решениями. Всего экспертную оценку прошли 154 заявки НКО, экспертная комиссия из 32 профессионалов провела более 460 экспертиз», — рассказал вице-мэр.
Получившие поддержку Москвы организации уже с 1 июня смогут приступить к реализации проектов на грантовые средства. Общий объем финансовой поддержки составляет 90 млн рублей. Почти 70% поддержанных социально значимых инициатив относятся к группе больших грантов (бюджет от 2 до 3 млн рублей), 10% – к группе средних грантов в размере от 1 до 2 млн рублей, 20% получат малые гранты (до миллиона).
Партнеры смогут оказывать адресную помощь в том числе на базе Единого центра поддержки на Береговом проезде. Для НКО организовали коворкинг, помещения для проведения консультаций и групповых мероприятий.
Более половины победителей конкурса заявили проекты по направлениям «Преодоление» и «Сопричастность», которые предусматривают индивидуальное сопровождение в кризисной ситуации, реабилитацию участников СВО, психологическое консультирование семей, работу с травматическими расстройствами.
Около 17% получателей грантов организуют акции в рамках направления «Территория заботы. От семьи к семье». Еще 15% победителей конкурса разработали проекты по оказанию юридической помощи, волонтерские проекты для семей участников спецоперации по направлению «Дела житейские». Кроме того, 10% грантополучателей будут реализовывать инициативы по направлению «Мастерские для своих» (работу мастерских, изготовление и адаптацию одежды для людей с инвалидностью), 5 % — по направлению «Могу и делаю» (услуги по профориентации, сопровождаемому трудоустройству и развитию карьеры).
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